Укр

Это вам не парад. Российские системы ПВО показывают абсолютную неэффективность - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
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Украинские воины работают над тем, чтобы взрывы на важных объектах рф раздавались все чаще Новость обновлена 03 мая 2023, 10:30
Украинские воины работают над тем, чтобы взрывы на важных объектах рф раздавались все чаще. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал свежую "бавовну" в россии и объяснил проблемы с вражескими системами ПВО

Очень интересная новость, про некий налёт неких БПЛА на военный аэродром в Брянской области, по результатам которого был повреждён самолёт Ан-124, который, якобы, не эксплуатируется вкс рф.

Интересна эта новость вот чем…

Речь идёт, видимо, про аэродром Сеща.

Данный аэродром размещается в 170 км от границы с Украиной.

По сообщениям российской пропаганды в налёте принимали участие 5 БПЛА, два из которых удалось сбить… из стрелкового оружия (!!!), два попали в цель, а один… А один, они не знают, куда делся.

А теперь, с самого начала.

5 БПЛА, преодолели 170 км в воздушном пространстве россии, насыщенном эшелонированной ПВО и достигли важного объекта, только в районе которого пытались сбить дроны с помощью стрелкового оружия. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а именно, стрелкового оружия!

Это лишнее доказательство того, что российские системы ПВО в условиях современной войны абсолютно неэффективны и бессмысленны. В свою очередь, воздушное пространство россии не просто усыпано белыми пятнами ПВО, а скорее оно само, огромное белое пятно с вкраплениями ПВО. И это факт.

Война против Украины в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского (читай, советского) оружия, в следствие чего, могу сердечно поздравить всех постоянных клиентов москвы с "качественными" приобретениями! На парад оно — самое оно, и для фоток в Instagram. А для современной войны…

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Теги:
#Россия #ПВО #БПЛА #Дрон