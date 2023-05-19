Старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин высказал свое мнение на счет поездки президента Украины на саммит в Саудовской Аравии

Почему поездка Зеленского к Саудитам на саммит Лиги арабских государств — это важно. Он, кстати, стал первым лидером еврейского происхождения, которого пригласили на этом саммит.

Во-первых, это признание. С марионетками не разговаривают ни сильные мира сего, ни блоки. Лига арабских государств — важный репрезентативный и регулирующий орган в арабском мире, и приглашение Зеленского, как почетного гостя — это знак признания арабским миром Украины, как независимого и суверенного государства.

Во-вторых, Украина до полномасштабного вторжения продавала арабам оружие, в том числе Саудовской Аравии. Арабский мир наверняка будет и в дальнейшем заинтересован в украинском ВПК.

В-третьих, Саудовская Аравия — это обитель важнейших святынь Исламского мира, а это означает, что мусульмане признают право украинцев в их войне против оккупантов. В самой Украине есть большая мусульманская община. Киев подчеркивает, что защита Украины — это, в том числе, защита украинских мусульман в этой священной войне против сил тьмы, лезущих с востока.

В-четвертых, Зеленский показывает, кто по факту является боссом, и что Украину не остановит ни наличие там Асада ни какая-либо другая сила. Украина сама решает где ей быть, где выступать и что говорить. И что Зеленский не прячется от мира, как например это делает бункерное чмо, а открыт для всех и готов ехать куда угодно на земном шаре.

В целом — это очень крутое и важное событие, и я поздравляю украинцев и украинок с этим очередным дипломатическим рывком.