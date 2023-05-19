Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін висловив свою думку щодо поїздки президента України на саміт до Саудівської Аравії

Чому поїздка Зеленського до Саудитів на саміт Ліги арабських держав це важливо. Він, до речі, став першим лідером єврейського походження, котрого запросили на цей саміт.

По-перше, це визнання. З маріонетками не розмовляють ні сильні світу цього, ні блоки. Ліга арабських держав — важливий репрезентативний та регулюючий орган в арабському світі, і запрошення Зеленського як почесного гостя — це знак визнання арабським світом України як незалежної та суверенної держави.

По-друге, Україна до повномасштабного вторгнення продавала арабам зброю, зокрема в Саудівську Аравію. Арабський світ, напевно, буде й надалі зацікавлений в українському ВПК.

По-третє, Саудівська Аравія — це обитель найважливіших святинь Ісламського світу, а це означає, що мусульмани визнають право українців у війні проти окупантів. У самій Україні є велика мусульманська громада. Київ наголошує, що захист України — це, зокрема, захист українських мусульман у цій священній війні проти сил темряви, що лізуть зі сходу.

По-четверте, Зеленський показує, хто за фактом бос, і що Україну не зупинить ні наявність там Асада ні якась інша сила. Україна сама вирішує, де їй бути, де виступати і що говорити. І що Зеленський не ховається від світу, як це робить бункерне чмо, а відкритий для всіх і готовий їхати куди завгодно на земній кулі.

Загалом — це дуже крута та важлива подія, і я вітаю українців та українок із цим черговим дипломатичним ривком.