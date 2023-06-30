Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский рассказал, почему вместо переименования Запорожья, стоило бы заняться украинскими копейками

Удивительно, как это Нацкомиссия по стандартам языка еще не обратила внимание на наши копейки. Если и нужно что-то дерусифицировать, то, конечно, не Запорожье, а украинские деньги.

Копейка — это калька с русского слова копейка, которое происходит от слова копье. Когда на монетах Московии изображали всадника с копьем (сейчас он на гербе Москвы). И оттуда произошло название. То есть в украинском варианте должна тогда была "списовка".

Но во времена УНР для мелких денег взяли другое название — "шаг". 100 шагов = 1 гривна. Монет не было, но делали бумажные марки, которые рисовал Нарбут. Почему после провозглашения независимости не вернулись к этой практике, до сих пор не понимаю. Гривну повернули, а шаги – нет.

Впрочем, с такой инфляцией вопрос скоро решится сам собой, потому что мелкие деньги уже почти не нужны. Я бы оставил только 50 копеек, только переименовал их на 1/2 гривны.

Источник: Facebook Дениса Казанского