Просто рекомендация: в Нацкомиссии пошли на попятную с переименованием Запорожья и пояснили, что не так

Нынешнее название города в украинском языке соответствует всем нормам и правилам

Нацкомиссия по стандартам государственного языка прокомментировала свое заявление насчет переименования Запорожья. Ее глава Владимир Мозгунов подчеркнул, что оно носит исколючительно рекомендационный характер.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает "Интерфакс". Глава Нацкомиссии подчеркнул, что обращение о переименовании Запорожья поступило от местных жителей.

Владимир Мозгунов пояснил, что решение Нацкомиссии не означает непосредственно переименование населенного пункта, так как таких полномочий у нее нет. Окончательное решение принимать будет громада и органы местного самоуправления.

"Решение Комиссии — высказанные рекомендации, чтобы обратить внимание органы местного самоуправления на проблемы", — отметил Мозгунов.

Что касается непосредственно Запорожья, то в украинском языке город пишется по-разному: "Запоріжжя" и "Запорожжя". Однако, по словам члена Нацкомиссии по стандартам госязыка Ольги Новиковой, оба являются правильным и соответствуют нормам украинского литературного языка. Но в обращении от местных жителей было сказано, что они просят переименовать "Запоріжжя" на "Запорожжя".

Между членами Нацкомиссии возникли споры касательно исторического обоснования названия города.

"Если честно, сначала мы не планировали это слово вообще рассматривать и подавать в списках, но каждый гражданин страны имеет право на свою позицию. Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить каким будет название", — подчеркнула Ольга Новикова.

Переименование города Бровары на Бровари также вызвало резонанс в обществе. Но в Нацеомиссии заявили, что это соответствует грамматическим нормам украинского языка.

Что касается еще одного предложения, которое вызвало резонанс, а именно рекомендация переименования города Бровары в Бровари, в Нацкомиссии заявили, что это отвечает грамматическим нормам украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Верховная Рада приняла законопроект о том, чтобы отказаться от названий, связанных с россией. Это решение поддержало большинство народных депутатов Украины.