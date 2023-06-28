Просто рекомендація: у Нацкомісії дали назад з перейменуванням Запоріжжя і пояснили, що не так

Нинішня назва міста в українській мові відповідає всім нормам та правилам

Нацкомісія зі стандартів державної мови прокоментувала свою заяву щодо перейменування Запоріжжя. Її голова Володимир Мозгунов підкреслив, що вона має рекомендаційний характер.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає "Інтерфакс". Глава Нацкомісії наголосив, що звернення про перейменування Запоріжжя надійшло від місцевих мешканців.

Володимир Мозгунов пояснив, що рішення Нацкомісії не означає безпосередньо перейменування населеного пункту, оскільки таких повноважень вона не має. Остаточне рішення прийматиме громада та органи місцевого самоврядування.

"Рішення Комісії — висловлені рекомендації, щоб звернути увагу органи місцевого самоврядування на проблеми", — зазначив Мозгунов.

Що стосується безпосередньо Запоріжжя, то українською мовою місто пишеться по-різному: "Запоріжжя" та "Запорожжя". Однак, за словами члена Нацкомісії зі стандартів держмови Ольги Новікової, обидві назви є правильними та відповідають нормам української літературної мови. Але у зверненні від місцевих мешканців було сказано, що вони просять перейменувати "Запоріжжя" на "Запорожжя".

Між членами Нацкомісії виникли суперечки щодо історичного обґрунтування назви міста.

"Якщо чесно, спочатку ми не планували це слово взагалі розглядати та подавати у списках, але кожен громадянин країни має право на свою позицію. Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян та мешканців цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами і після цього вирішити якою буде назва", — наголосила Ольга Новікова.

Перейменування міста Бровари на Бровар також викликало резонанс у суспільстві. Але в Нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.

Щодо ще однієї пропозиції, яка викликала резонанс, а саме рекомендація перейменування міста Бровари у Броварі, у Нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Верховна Рада ухвалила законопроект про те, щоб відмовитися від назв, пов’язаних із росією. Це рішення підтримала більшість народних депутатів України.