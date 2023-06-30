Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський розповів, чому замість перейменування Запоріжжя варто було б зайнятися українськими копійками

Дивно, як це Нацкомісія зі стандартів мови ще не звернула увагу на наші копійки. Якщо і треба щось дерусифікувати, то звісно не Запоріжжя, а українські гроші.

Копійка — це калька з російського слова "копейка", яке походить від слова "копье". Колись на монетах Московіі зображали вершника зі списом (зараз він на гербі Москви). І звідти пішла назва. Тобто в українському варіанті мала б тоді вже бути "списівка".

Але в часи УНР для дрібних грошей взяли іншу назву — "шаг". 100 шагів = 1 грівня. Монет не було, але робили паперові марки, які малював Нарбут. Чому після проголошення незалежності не повернулися до цієї практики до сих пір не розумію. Гривню повернули, а шаги — ні.

Втім, з такою інфляцією, питання скоро вирішиться само собою, бо дрібні гроші вже майже не потрібні. Я б залишив тільки 50 копійок тільки перейменував їх на 1/2 гривні.

Джерело: Facebook Дениса Казанського