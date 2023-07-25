Госслужащие не ангелы и не черти, они люди. Но их любят обобщать

Экс-нардеп Борислав Береза рассказал о том, что из себя представляют госслужащие

Не все госслужащие воры, коррупционеры и отбросы. Я лично неоднократно сталкивался с теми, кто честно и верно служил государству. Но также не все госслужащие патриоты и профессионалы. Это подтверждает количество российской агентуры и предателей среди госслужащих.

Госслужащий не ангел и не черт, он человек. Но нас любят обобщать и потому народ считает, что госслужащий это синоним вора.

Поймите главное, госслужба не делает человека лучше или хуже. Всё зависит от воспитания, образования, мировоззрения. А еще все зависит от того, кто руководит государством.

Если подавляющее большинство — это дураки, коррупционеры, насильники, фрики, лжецы, предатели и чьи-то марионетки, то и подбирать чиновников они будут таких же, как они.

Поэтому не нужно обобщать, не нужно выбирать во власть тех, за кого стыдно и нужно контролировать госчиновников через оппозицию, СМИ и пассионарную часть общественности. Формула не слишком сложна. И если руководствоваться ею, то живешь, как в цивилизованных западных странах. А если нет, то… То можете посмотреть на Украину. Выбор всегда есть. Главное не упустить возможность.

Источник: пост Березы в Telegram