Держслужбовці не ангели і не чорти, вони люди. Але їх люблять узагальнювати

Екс-нардеп Борислав Береза розповів про те, що являють собою держслужбовці.

Не всі держслужбовці злодії, корупціонери та покидьки. Я особисто неодноразово стикався з тими, хто чесно та вірно служив державі. Але також не всі держслужбовці патріоти та професіонали. Це підтверджує кількість російської агентури та зрадників серед держслужбовців.

Держслужбовець не ангел і не чорт, він людина. Але нас люблять узагальнювати і тому народ вважає, що держслужбовець це синонім злодія.

Зрозумійте головне, держслужба не робить людину кращою чи гіршою. Все залежить від виховання, освіти, світогляду.

А ще, все залежить от того, хто керує державою. Якщо переважна більшість — це дурні, корупціонери, гвалтівники, фріки, брехуни, зрадники та чиїсь маріонетки, то і підбирати чиновників вони будуть таких самих, як вони.

Тому не треба узагальнювати, не треба обирати у владу тих, за кого соромно і треба контролювати держчиновників через опозицію, ЗМІ та пасіонарну частину громадськості. Формула не дуже складна. І якщо керуватися нею, то тоді живеш, як у цивілізованих західних країнах. А якщо ні, то… То можете подивитися на Україну. Вибір завжди є. Головне не змарнувати можливість.

Джерело: пост Берези у Telegram