Закон о легализации взрослого контента это не об экономике и не о чем-то там модном, это о правах человека

Нардеп Ярослав Железняк объяснил, зачем Украине закон о декриминализации контента с "клубничкой"

А сейчас серьезно: этот закон в первую очередь не об экономике, не о чем-то там модном. Этот закон в первую очередь о правах человека.

Одна из моих любимых манипуляций (а я их много в разных форматах слышал): "А вы бы хотели, чтобы ваша дочь занималась порно?"

И у меня прекрасный ответ: Нет, честно, не хотел бы. Я хотел бы для нее другую профессию. И для этого есть воспитание в семье, школе, университете, круге общения….

Но еще больше я бы не хотел наблюдать ситуацию, если бы после достижения взрослого возраста она сознательно решила заняться созданием собственного порноконтента, а на следующий день к ней или любой другой дочери не пришло толстое чмо с погонами и не поставило "на счетчик" или еще хуже.

И тем более не хотел бы, чтобы альтернативой дать (во всех пониманию) этому стражу для девушек был реальный срок до 7 лет в тюрьме.

А именно так сейчас происходит. Каждый день. С реальными людьми, тоже чьи-то дочери, сестры, матери и друзья….

Поэтому этот законопроект должен изменить это в первую очередь.

Источник: пост Железняка в Telegram