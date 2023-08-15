Нардеп Ярослав Железняк пояснив, навіщо Україні закон про декриміналізацію контенту з "полуничкою"

А зараз серйозно: цей закон насамперед не про економіку, не про щось там модне. Цей закон насамперед про права людини.

Одна з моїх найулюбленіших маніпуляцій (а я їх багато в різних форматах чув): "А ви б хотіли, щоб ваша донька займалася порно?"

І я маю чудову відповідь: Ні, відверто, не хотів би. Я б хотів для неї іншу професію. І для цього є виховання в сімʼї, школі, університеті, коло спілкування….

Але ще більше я б не хотів спостерігати ситуацію, якби після досягнення дорослого віку вона свідомо вирішила б зайнятися створенням власного порноконтенту, а на наступний день до неї чи будь-якої іншої доньки не прийшло товсте чмо з погонами і не поставило "на лічильник" або ще гірше.

І тим більше не хотів би, щоб альтернативою дати (у всіх розумінню) цьому правоохоронцю для дівчат був реальний строк до 7 років у вʼязниці.

А саме так зараз відбувається. Кожен день. З реальними людьми, які теж чиїсь доньки, сестри, матері та друзі….

Тому цей законопроект має змінити саме це в першу чергу.

Джерело: пост Залізняка в Telegram