россия по-хамски поступила с Нидерландами и это будет стоить жизни тысяч ее "мобиков" и зэков - Александр Невзоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Известный журналист Александр Невзоров рассказал о связи между сбитым россией "Боингом" и поставками Украине F-16
Гаагский суд долгие годы, кропотливо и разбирался с трагедией рейса МН 17. Без политики, без пристрастий, строго взвешивая каждый факт, изучив все экспертизы и показания, учитывая абсолютно всё. Этот процесс стал эталоном истинного правосудия и вошел во все учебники, как образец справедливого суда.
Виновной была признана россия. Выслушав приговор — она повела себя по закону подворотни: "сплюнула трибуналу на башмаки" и хамски потрепала Гаагу "по щекам".
Потрепала той самой рукой, что была измазана кровью 298 пассажиров сбитого "Боинга".
После чего и трибунал и приговор были посланы в известном направлении.
Это хамство и "пацанский стиль" обойдутся россии, как минимум в 8-10 тысяч жизней ее мобиков и зэков. Примерно столько способны (за пару месяцев) трупировать те истребители F16, которые Нидерланды решили передать Украине для ее войны с криминальной страной путина.
Это не месть, не сведение счетов. Это понимание того, что Боинг МН 17 — был не частным случаем, не исключением, а правилом жизни кремлевской нечисти.
Источник: пост Невзорова в Telegram
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.