Известный журналист Александр Невзоров рассказал о связи между сбитым россией "Боингом" и поставками Украине F-16

Гаагский суд долгие годы, кропотливо и разбирался с трагедией рейса МН 17. Без политики, без пристрастий, строго взвешивая каждый факт, изучив все экспертизы и показания, учитывая абсолютно всё. Этот процесс стал эталоном истинного правосудия и вошел во все учебники, как образец справедливого суда.

Виновной была признана россия. Выслушав приговор — она повела себя по закону подворотни: "сплюнула трибуналу на башмаки" и хамски потрепала Гаагу "по щекам".

Потрепала той самой рукой, что была измазана кровью 298 пассажиров сбитого "Боинга".

После чего и трибунал и приговор были посланы в известном направлении.

Это хамство и "пацанский стиль" обойдутся россии, как минимум в 8-10 тысяч жизней ее мобиков и зэков. Примерно столько способны (за пару месяцев) трупировать те истребители F16, которые Нидерланды решили передать Украине для ее войны с криминальной страной путина.

Это не месть, не сведение счетов. Это понимание того, что Боинг МН 17 — был не частным случаем, не исключением, а правилом жизни кремлевской нечисти.

Источник: пост Невзорова в Telegram