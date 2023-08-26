Відомий журналіст Олександр Невзоров розповів про зв’язок між збитим росією "Боїнгом" та постачанням Україні F-16

Гаазький суд довгі роки, ретельно й розбирався з трагедією рейсу МН 17. Без політики, без пристрастей, суворо зважуючи кожен факт, вивчивши всі експертизи та свідчення, взявши до уваги все. Цей процес став еталоном справжнього правосуддя і увійшов у всі підручники як зразок справедливого суду.

Винною було визнано росію. Вислухавши вирок — вона повелася за законом підворіття: "сплюнула трибуналу на черевики" і хамськи потріпала Гаагу "по щоках".

Потріпала тією самою рукою, що була вимазана кров’ю 298 пасажирів збитого "Боїнга".

Після чого і суд і вирок були надіслані у відомому напрямку.

Це хамство та "пацанський стиль" обійдуться росії, як мінімум у 8-10 тисяч життів її мобіків та зеків. Приблизно стільки здатні (за пару місяців) "трупувати" винищувачі F16, які Нідерланди вирішили передати Україні для її війни з кримінальною країною путіна.

Це не помста, не зведення рахунків. Це розуміння того, що Боїнг МН 17 був не окремим випадком, не винятком, а правилом життя кремлівської нечисті.

Джерело: пост Невзорова в Telegram