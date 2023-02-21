путін присвоїв почесне звання бригаді, причетній до збиття Boeing MH17

Указ про присвоєння почесного звання бригаді окупантів набирає чинності з 21 лютого

Президент росії володимир путін присвоїв почесне звання "гвардійська" 53-й зенітній ракетній бригаді. Саме ця бригада причетна до аварії Boeing MH17 на Донбасі.

Про це повідомлять "Медіазона" з посиланням на відповідний документ, розміщений на порталі правової інформації. Почесне звання було присвоєно за "мужність та масовий героїзм".

Відомо, що 53-тя зенітна ракетна бригада фігурує в розслідуванні справи про катастрофу рейсу MH17 17 липня 2014 року на Донбасі. Згідно з матеріалами справи, саме цій бригаді належав ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак.

Крім того, 8 лютого міжнародна слідча група у справі про аварію рейсу МН17 заявила, що владимир путін особисто схвалив передачу ЗРК "Бук" бойовикам у терористичну "ДНР". У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення щодо надання військової підтримки залишається за президентом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін заявив про те, що росія готова знову почати випробування ядерної зброї. Країна-агресор припинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).