Указ о присвоении почетного звания бригаде оккупантов вступает в силу с 21 февраля

Президент россии владимир путин присвоил почетное звание "гвардейская" 53-й зенитной ракетной бригаде. Именно эта бригада причастна к крушению Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сообщат "Медиазона" со ссылкой на соответствующий документ, который размещен на портале правовой информации. Почетное звание было присвоено за "мужество и массовый героизм".

Известно, что 53-я зенитная ракетная бригада вс рф фигурирует в расследовании дела о крушении малайзийского авиалайнера рейса MH17 17 июля 2014 года на Донбассе. Согласно материалам дела, именно этой бригаде принадлежал ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет.

Кроме того, 8 февраля международная следственная группа по делу МН17 заявила, что владимир путин лично одобрил передачу ЗРК "Бук" боевикам в террористическую "ДНР". В записанных телефонных разговорах российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за президентом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин заявил о том, что россия готова снова начать испытания ядерного оружия. Страна-агрессор прекратила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).