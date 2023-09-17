Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая продолжает освещать проблемы в сфере оборонных закупок

Если вы думаете, что наш сериал "Особенности закупок министерства обороны" закончился, то нет. И очень важно, чтобы вы прочли написанное, поняли и затегали всех, кого только возможно, потому что если мы этого не сделаем, то нас ждет коллапс на уровне снабжения оружия.

Все понимают, что без вооружения воевать невозможно? Тогда читайте, пересылайте и тегайте всех. Я думаю, вы все помните все предыдущие серии, не буду повторяться.

Серия первая. "Юридический ликбез, или как запомнить 3 цифры"

Государственная аудиторская служба Украины приравняла прибыль предприятий оборонного назначения к убыткам государства. А ведь мы уже помним, что Госаудит входит в структуру исполнительной власти, как и Министерство обороны Украины?

Согласно постановлению того же Кабинета Министров Украины 363 и Закона "Об оборонных закупках" прибыль поставщиков не может превышать:

1 процент расходов отечественного предприятия на приобретение комплектующих изделий, спецоборудования, работ у других субъектов хозяйствования.

30 процентов остальных затрат в составе производственной себестоимости.

В случае импорта – 3 процента.

Здесь все понятно?

Серия вторая. "Да, что дальше?"

Кроме заключения, Госаудит потребовал обращаться к поставщикам Министерства обороны и возвращать прибыль, полученную предприятием.

Министерство обороны подает в суд на выводы Госаудита. Но там ничего интересного не происходит. Тишина.

Серия третья "Это вам не мелочь по карманам тырить, или зашли из козырей"

Здесь начинается самое интересное. Нет, поставщиков по тыловому обеспечению пока не трогают. Не интересно.

А вот сразу пошли по предприятиям оборонного комплекса. А у нас их не слишком много. Сами знаете, чем потопили крейсер "Москва", какие отзывы по "Богданам" по стугнам и корсарам. Дальше продолжать не буду.

Так вот, большинство из этих предприятий уже получили такие письма "счастья". Кроме того, за ними последовали дружескими рядами Государственное бюро расследований с нарушением уголовных производств и выписыванием подозрений.

Серия четвертая "Какая сказочная страна позирует"

Вы меня спросите: как прибыль можно назвать ущербом государства?

Как можно с предприятий оборонного назначения требовать возврата прибыли?

Как можно открывать уголовные дела по таким фактам и трактовать это как "нанесение государству ущерба в особо крупных размерах"?

Честно, я не умею логически объяснять алогичные вещи.

У меня вообще возникает вопрос, а на кого работает Госаудитслужба. Но не буду забегать вперед.

Серия пятая "Разъяснение Министерства экономики Украины".

Наконец, на этой неделе мы получили 2 разъяснения по трактовке норм 335 постановления от Минэкономики. Одно для Министерства обороны. Одно для Госаудитслужбы. Где четко написано, что при действии 335 постановления калькуляция определяется 363 постановлением.

Можно ли сказать, что это победа? Нет. Это первые трещины на бетонной стене.

Чем это чревато? Полная остановка производств оборонного назначения. И мы больше не услышим ни о стугнах, ни о корсарах, ни о нептунах. Чем это нам угрожает, ясно?

Эпилог : ̶Д̶Е̶В̶О̶Ч̶К̶И̶ ̶У̶Й̶М̶И̶Т̶Е̶ ̶В̶А̶Ш̶У̶ ̶М̶А̶Т̶Ь̶, или на кого работает Госаудит?

На основании вышеизложенного требую от Дениса Шмыгаля принять меры по приведению выводов Госаудита за 2022 год в части прибыли в составе цены в соответствии с законодательством и позицией Минэкономики.

Все, кто соглашается с этим тезисом, плюсуйтесь в комментах, тегайте снова всех, рассылайте. Ибо от этого зависит наша с вами судьба тоже.

Источник: пост Яровой в Facebook