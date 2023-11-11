путин и шойгу отлично понимают, что держать баланс на фронте они могут только "мясом" - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров рассказал о настроениях в российской армии
Путин и шойгу отлично понимают, что держать какой-то баланс на фронте они могут только "мясом", ежедневно обрекая на убой около 1000 своих мобиков.
Мобикам, в принципе, "все равно", как именно их убивают. Они послушно тащатся на бойню и безропотно дохнут, не задавая лишних вопросов.
Настроение в орде — не паническое, а унылое. Видя объемы и регулярность "потерь" орки смекнули, что их ждёт, но покорны. Они знают крепость капкана в который угодили.
Бунты есть, но погоды они не делают и ситуации не меняют. Командиры беспредельничают, расстреливая без всякой "уважительной причины" и особого повода.
В т.н. госпиталях — адская вонища, пофигизм медиков, гной и мат. Всем изувеченным занижают тяжесть ранения, чтобы с коек сразу возвращать в окопы.
Залужный пишет: 10 тыс. оккупантов, семь самолетов, более 100 танков, 250 бронемашин. Залужный рассказал о потерях оккупантов под Авдеевкой за месяц
"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону. За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около 10 тыс. человек".
Источник: пост Невзорова в Telegram.
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