Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів про настрої у російській армії

путін і шойгу чудово розуміють, що тримати якийсь баланс на фронті вони можуть лише "м’ясом", щодня прирікаючи на забій близько 1000 своїх мобіків.

Мобікам, в принципі, "все одно", як саме їх убивають. Вони слухняно тягнуться на бійню і покірно дохнуть, не ставлячи зайвих питань.

Настрій в орді — не панічний, а похмурий. Бачачи обсяги та регулярність "втрат" орки збагнули, що на них чекає, але покірні. Вони знають міцність капкана у котрий потрапили.

Бунти є, але погоди вони не роблять та ситуації не змінюють. Командири влаштовують свавілля, розстрілюючи без жодної "поважної причини" і особливого приводу.

У т.зв. госпіталях — пекельний сморід, пофігізм медиків, гній та мат. Всім понівеченим занижують тяжкість поранення, щоби з ліжок відразу повертати в окопи.

Залужний пише: 10 тис. окупантів, сім літаків, понад 100 танків, 250 бронемашин. Залужний розповів про втрати окупантів під Авдіївкою за місяць:

"Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць завзятих боїв, витримки та перемоги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону. 25. Загальні втрати противника живою силою становлять близько 10 тис. осіб".

Джерело: пост Невзорова в Telegram.