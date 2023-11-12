Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар объяснил, почему статья Washington Post с обвинением Романа Червинского в подрыве "северных потоков" вредит Украине

Washington Post обвинила полковника ССО ВСУ Романа Червинского в организации подрыва "северных потоков": "Он действовал не сам, а получал приказы от более высокопоставленных украинских офицеров, которые, в конце концов, подчинялись генералу Валерию Залужному".

Почему это выглядит как основание…

Есть немало версий подрыва "потоков", от российской (во всем виновности США) до американской про след из Украины (эту же гипотезу поддерживали и европейцы).

Важная деталь: наши западные партнеры не говорили о работе официальных спецслужб, а намекали на частного заказчика — одного из самых богатых украинцев.

WP фактически обвиняет государство Украина в террористических действиях, а значит, Киев должен отвечать за мультимиллиардный ущерб из-за подрыва газовых трубопроводов: ведь Франция, Нидерланды и Германия инвестировали сумасшедшие средства в российский проект. Кроме того, если бы версия WP оказалась правдивой, то это было бы проявленим недружественного отношения Киева к западным партнерам.

Эту публикацию не следует вплетать в так называемое противостояние верховного главнокомандующего и главкома. Ведь в данной ситуации оба чиновника несли бы ответственность за операцию. Если же искать заинтересованных лиц, то следует вспомнить два факта.

Несколько недель назад в той же WP вышла достаточно комплиментарная статья в адрес экс-руководителя ГУР Василия Бурбы, которого изобразили чуть ли не главным спасителем Украины, приписав ему достижения предшественников. Характерно, что статья в значительной степени построена на анонимных источниках. Кроме того, в той публикации один из авторов — тот же, что и у нынешней — Изабель Хуршудян.

Бурба де-факто является крестным отцом Червинского в разведке, вместе они провели множество операций. На Печерских холмах говорят, что у них были общие дела и после освобождения Бурбы из ГУР.

Так выглядят факты, а выводов-предположений может быть множество. От гипотезы о том, что Бурба переводит от себя стрелки и заканчивая на российской ИПСО. Во всяком случае, новый миф слишком вреден для ВСУ и Украины.

Напомню, что речь идет о том же Романе Червинском, который в свое время имел причастность к "вагнергейту", а теперь содержится в киевском СИЗО по обвинению в злоупотреблении властью : правоохранители считают, что Червинский без разрешения выдал координаты украинского аэродрома, чтобы выманить российского пилота. В результате рашисты обстреляли аэродром ракетами, погиб военный и 17 получили ранения.

Источник: сообщение Сохара в telegram