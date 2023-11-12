Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар пояснив, чому стаття Washington Post зі звинуваченням Романа Червінського у підриві "північних потоків" шкодить Україні

Washington Post звинуватила полковника ССО ЗСУ Романа Червінського в організації підриву "північних потоків": "Він діяв не сам, а отримував накази від більш високопоставлених українських офіцерів, які, зрештою, підпорядковувалися генералу Валерію Залужному".

Чому це виглядає як підстава…

Є чимало версій підриву "потоків", від російської (в усьому винні США) до американської про слід з України (цю ж гіпотезу підтримували і європейці).

Важлива деталь: наші західні партнери не говорили про роботу офіційних спецслужб, а натякали на приватного замовника — одного з найзаможніших українців.

WP фактично звинувачує державу Україна в терористичних діях, а значить Київ мав би відповідати за мультимільярдні збитки через підрив газових трубопроводів: адже Франція, Нідерланди та Німеччина інвестували шалені кошти у російський проєкт. Крім того, якщо версія WP виявилася б правдивою, то це був би прояв недружнього ставлення Києва до західних партнерів.

Цю публікацію не варто вплітати у так зване протистояння верховного головнокомандувача і головкома. Адже в даній ситуації обидва посадовці несли б відповідальність за операцію. Якщо ж шукати зацікавлених осіб, то варто пригадати два факти.

Декілька тижнів тому у тій же WP вийшла досить компліментарна стаття на адресу ексочільника ГУР Василя Бурби, якого зобразили мало не головним спасителем України, приписавши йому досягнення попередників. Характерно, що стаття значною мірою також побудована на анонімних джерелах. Крім того, у тієї публікації один з авторів — той самий, що і в нинішньої, — Ізабель Хуршудян.

Бурба де-факто є хрещеним батьком Червінського в розвідці, разом вони провели багато операцій. На Печерських пагорбах подейкують, що у них були спільні справи й після звільнення Бурби з ГУР.

Так виглядають факти, а висновків-припущень може бути безліч. Від гіпотези про те, що Бурба переводить від себе стрілки й завершуючи російською ІПСО. У кожному разі, новий міф надто шкідливий для ЗСУ та України.

Нагадаю, що йдеться про того самого Романа Червінського, який свого часу мав причетність до "вагнергейту", а тепер утримується у київському СІЗО за звинуваченням у зловживанні владою: правоохоронці вважають, що Червінський без дозволу видав координати українського аеродрому, аби виманити російського пілота. Внаслідок рашисти обстріляли аеродром ракетами, загинув військовий і 17 отримали поранення.

Джерело: повідомлення Сохара у telegram