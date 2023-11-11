ЗМІ знайшли "український слід" у диверсії на "Північному потоці": у справі випливло ім’я заарештованого офіцера ГУР

Розвідник свою причетність заперечує

До вибухів на газопроводах "Північний потік" 1 та 2 може бути причетний український офіцер ГУР Роман Червінський, який перебуває під слідством через невдалу спецоперацію з викрадення російського літака.

Як повідомляє The Washingtom Post із посиланням на неназваних офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, у цьому акті саботажу Червінський нібито виступав у ролі "координатора".

За їхніми словами, Червінський відповідав за питання логістики та підтримки команди із шести осіб, яка орендувала мале судно під вигаданими іменами та використовувала глибоководне обладнання для встановлення вибухівки.

Видання стверджує, що офіцер не відповідав за планування операції, але підпорядковувався іншим високопоставленим військовим чиновникам України. Відомо, що його керівником був генерал Віктор Ганущак, котрий уже не служить у ГУР.

Сам Червінський свою причетність до диверсії на газопроводах заперечує.

"Всі припущення про мою причетність до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — зазначив він.

Крім того, офіцер розвідки визнав, що брав участь у плануванні низки операцій, серед яких виманювання бойовиків ПВК "Вагнер" з Білорусі у 2020 році та викрадення свідка знищення росіянами малайзійського "Боїнга" у 2014 році.

Нагадаємо, що в період з квітня по липень 2022 року невелика група українських військовослужбовців намагалася викрасти літак із території росії. Проте операція закінчилася невдало, адже замість російського літака на аеродром під Кропивницьким "Канатово" прилетіли ворожі ракети. Внаслідок цього аеродром отримав серйозні пошкодження. Тоді також загинув один військовий, а поранення різного ступеня тяжкості зазнали 17 осіб, серед яких і співробітники ДСНС. Відповідальність за провал цієї операції поклали на Червінського, звинувативши його у перевищенні повноважень. Сам же офіцер каже, що операцію було погоджено, а спроба позбавити його свободи є особистою помстою Офісу президента за "вагнергейт".

Щодо диверсії на газопроводі, то вона сталася у вересні 2022 року в Балтійському морі. Тоді з різницею в кілька годин на російських газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися вибухи, внаслідок чого в морі вже випливло 0,5 млрд кубів газу. Україна неодноразово заперечувала свою причетність до цього