Разведчик свою причастность отрицает

К взрывам на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 может быть причастен украинский офицер ГУР Роман Червинский, который находится под следствием из-за неудачной спецоперации по похищению российского самолета.

Как сообщает The Washingtom Post со ссылкой на неназванных официальных лиц в Украине и других странах Европы, в этом акте саботажа Червинский якобы выступал в роли "координатора".

По их словам, Червинский отвечал за вопросы логистики и поддержки команды из шести человек, которая арендовала малое судно под вымышленными именами и использовала глубоководное оборудование для установки взрывчатки.

Издание утверждает, что офицер не отвечал за планирование операции, но подчинялся другим высокопоставленным военным чиновникам Украины. Известно, что его руководителем был генерал Виктор Ганущак, который уже не служит в ГУР.

Сам Червинский свою причастность к диверсии на газопроводах отрицает.

"Все предположения о моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований", — отметил он.

Кроме того, офицер разведки признал, что участвовал в планировании ряда операций, среди которых выманивание боевиков ЧВК "Вагнер" из Беларуси в 2020 году и похищению свидетеля уничтожения россиянами малайзийского "Боинга" в 2014 году.

Напомним, что в период с апреля по июль 2022 года небольшая группа украинских военнослужащих пыталась угнать самолет с территории россии. Однако операция закончилась неудачно, ведь вместо российского самолета на аэродром под Кропивницким "Канатово" прилетели вражеские ракеты. В результате этого аэродром получил серьезные повреждения. Тогда также погиб один военный, а ранения разной степени тяжести получили 17 человек, среди которых и сотрудники ГСЧС. Ответственность за провал этой операции возложили на Червинского, обвинив его в превышении полномочий. Сам же офицер говорит, что операция была согласована, а попытка лишить его свободы является личной местью Офиса президента за "вагнергейт".

Что касается диверсии на газопроводе, то она произошла в сентябре 2022 года в Балтийском море. Тогда с разницей в несколько часов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы, в результате чего в море уже вытекло 0,5 млрд кубов газа. Украина неоднократно отрицала свою причастность к этому