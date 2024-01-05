Соперник не продержался и раунда: украинский супертяж уничтожил американца (видео)

Украинец не знает поражений

Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава добыл четвертую победу на профессиональном ринге. На этот раз его соперником был американец Данте Уильямс.

Поединок прошел в Такоми (Вашингтон, США). Бой завершился досрочной победой нашего боксера, передает "Телеграф".

С первых секунд поединка Рогава начал наносить серии мощных ударов по голове и корпусу соперника. В ответ на такие активные действия Уильямс ничего не смог противопоставить. Американцу приходилось лишь обороняться, но и этого у него не вышло.

После того, как Уильямс закрылся в высоком блоке и прижался к канатам, он начал получать еще больше сокрушительных ударов. В итоге рефери решил остановить поединок еще до завершения первого раунда.

Таким образом, Рогава добыл победу техническим нокаутом. Для него этот триумф стал четвертым подряд. Все свои бои он выиграл досрочно. Примечательно, что этот поединок стал для украинца первым на территории Соединенных Штатов Америки.

Для Уильямса поражение стало первым в карьере.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский боксер полусреднего веса Максим Продан (22-2-1, 16 КО) успешно вернулся на ринг после 9-месяченого простоя.