Российский боксер, которого освистали на Олимпиаде, назвался лучшим в мире

Россиянин со скандалом выигрывал Олимпийские игры

Российский боксер, олимпийский чемпион Евгений Тищенко включил себя в тройку лучших боксеров 2023 года, добавив туда своих соотечественников, которые дерутся под флагами других стран.

Соответствующий комментарий Тищенко приводит "Матч ТВ". Евгений считает себя и чемпионов мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола лучшими боксерами мира.

"Я однозначно вхожу в этот список. Тищенко, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол – три чемпиона мира! И пусть именно такой список, потому что лучшие боксеры мира представляют Россию", – заявил Тищенко.

Если Бетербиев и Бивол регулярно входят в рейтинги лучших боксеров мира, то вот Тищенко и близко не находится на этом уровне. В 2023 году Евгений провел лишь два поединка, победив малоизвестных Ива Нгабу и Леона Харта.

Добавим, что на Олимпиаде-2016 в Рио Тищенко выиграл "золото", правда, до сих пор многие считают, что россиянин проиграл финал Василию Левиту из Казахстана. После оглашения результата решающего поединка россиянина освистала публика.

Ранее сообщалось, что Бетербиев в своем последнем бою выступил под флагом Канады. Бивол, в свою очередь, "спрятался" под флагом Киргизии на вечере бокса Джошуа — Валлин. Кроме того, российский "Лев" Арсланбек Махмудов упал в нокаут, прячась от санкций под канадским флагом.

Напомним, именно Бетербиев послал в нокаут украинского чемпиона Александра Гвоздика. "Гвоздь" вернулся на ринг, чтобы вернуть себе чемпионский пояс.