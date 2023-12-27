Російський боксер, якого освистали на Олімпіаді, назвався найкращим у світі

Росіянин зі скандалом вигравав Олімпійські ігри

Російський боксер, олімпійський чемпіон Євген Тищенко включив себе до трійки найкращих боксерів 2023 року, додавши туди своїх співвітчизників, які б’ються під прапорами інших країн.

Відповідний коментар Тищенка наводить "Матч ТВ". Євген вважає себе і чемпіонів світу у напівважкій вазі Артура Бетербієва та Дмитра Бівола найкращими боксерами світу.

"Я однозначно входжу до цього списку. Тищенко, Артур Бетербієв і Дмитро Бівол — три чемпіони світу! І нехай саме такий список, тому що найкращі боксери світу представляють Росію", — заявив Тищенко.

Якщо Бетербієв і Бівол регулярно входять у рейтинги найкращих боксерів світу, то Тищенко й близько не перебуває на цьому рівні. У 2023 році Євген провів лише два поєдинки, перемігши маловідомих Іву Нгабу та Леона Харта.

Додамо, що на Олімпіаді-2016 у Ріо Тищенко виграв "золото", щоправда, досі багато хто вважає, що росіянин програв фінал Василю Левіту з Казахстану. Після оголошення результату вирішального поєдинку росіянина освистала публіка.

Раніше повідомлялося, що Бетербієв у своєму останньому бою виступив під прапором Канади. Бівол, у свою чергу, "сховався" під прапором Киргизії на вечорі боксу Джошуа — Валлін. Крім того, російський "Лев" Арсланбек Махмудов упав у нокаут, ховаючись від санкцій під канадським прапором.

Нагадаємо, саме Бетербієв послав у нокаут українського чемпіона Олександра Гвоздика. "Цвях" повернувся на ринг, щоб повернути собі чемпіонський пояс.