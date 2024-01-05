Суперник не протримався і раунду: український супертяж знищив американця (відео)

Українець не знає поразок

Український боксер суперважкої ваги Цотне Рогава здобув четверту перемогу на професійному рингу. На цей раз його суперником був американець Данте Вільямс.

Поєдинок пройшов у Такомі (Вашингтон, США). Бій завершився достроковою перемогою нашого боксера, повідомляє "Телеграф".

З перших секунд поєдинку Рогава почав завдавати серії потужних ударів по голові та корпусу суперника. У відповідь на такі активні дії Вільямс нічого не зміг протиставити. Американцеві доводилося лише оборонятися, але й цього не вийшло.

Після того, як Вільямс закрився у високому блоці і притиснувся до канатів, він почав отримувати ще більше нищівних ударів. Зрештою рефері вирішив зупинити поєдинок ще до завершення першого раунду.

Таким чином Рогава здобув перемогу технічним нокаутом. Для нього цей тріумф став четвертим поспіль. Усі свої бої він виграв достроково. Цікаво, що цей поєдинок став для українця першим на території Сполучених Штатів Америки.

Для Вільямса поразка стала першою в кар’єрі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (22-2-1, 16 КО) успішно повернувся на ринг після 9-місячного простою.