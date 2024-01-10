"Украинец совсем другой": отец Фьюри просит Тайсона не допустить главной ошибки в битве с Усиком

Фьюри-старший привел наглядный пример

Отец британского чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри указал на возможные ошибки своего сына в ринге в бою с украинским чемпионом Александром Усиком. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира пройдет уже в феврале.

В комментарии Boxing Social Фьюри-старший отметил, что его сын должен изменить стиль, если хочет победить. Тот стиль, который он использовал в прошлых поединках, не поможет ему выиграть бой, считает он.

"Украинец совсем другой. Если вы посмотрите в историю, на много лет назад, можете найти и в интернете, так это бой Джерри Куни – Майкл Спинкс. Спинкс – это взрывной полутяжеловес с весом чуть более 89 кг на то время.

Джерри Куни имел под 2 метра роста и около 115 кг, и посмотрите, что произошло. Такие, как Спинкс – скоростные боксеры. Вы просто не можете так прямолинейно двигаться, пытаясь только донести свой сверхтяжелый удар, потому что угадайте что? Они видят, что приближается, и избегают этого.

Усик очень хороший, он хорошо двигается, у него есть интеллект, он хорошо работает ногами. Поэтому стиль Тайсона, как в поединках с Деонтеем Уайлдером и Фрэнсисом Нганну, не подойдет для такого боксера, как Александр", – отметил отец британца.

Поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и IBO пройдет 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис сравнил Усика с кроликом.