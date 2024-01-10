"Українець зовсім інший": батько Ф’юрі просить Тайсона не допустити головної помилки у битві з Усиком

Ф’юрі-старший навів наочний приклад

Батько британського чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Джон Ф’юрі вказав на можливі помилки свого сина в рингу в бою з українським чемпіоном Олександром Усиком. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться вже у лютому.

У коментарі Boxing Social Ф’юрі-старший зазначив, що його син має змінити стиль, якщо хоче перемогти. Той стиль, який він використав у минулих поєдинках, не допоможе йому виграти бій, вважає він.

"Українець зовсім інший. Якщо ви подивіться в історію, на багато років тому, можете знайти і в інтернеті, то це бій Джеррі Куні — Майкл Спінкс. Спінкс — це вибуховий напівваговик з вагою трохи більше 89 кг на той час.

Джеррі Куні мав під 2 метри на зріст і близько 115 кг, і подивіться, що сталося. Такі як Спінкс – швидкісні боксери. Ви просто не можете так прямолінійно рухатися, намагаючись тільки донести свій надважкий удар, бо вгадайте що? Вони бачать, що наближається і уникають цього.

Усик дуже хороший, він добре рухається, має інтелект, він добре працює ногами. Тому стиль Тайсона, як у поєдинках із Деонтеєм Уайлдером та Френсісом Нганну, не підійде для такого боксера, як Олександр", – зазначив батько британця.

Поєдинок за титули WBC, WBO, WBA, IBF та IBO відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс порівняв Усика з кроликом.