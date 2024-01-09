Почався продаж квитків на бій Усик — Ф’юрі: ціни порадували вболівальників
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На кону протистояння українця з британцем стоятимуть 4 основні чемпіонські пояси
Вже у лютому 2024 року відбудеться головна подія у світі боксу останніх десятиліть — бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії та організатори вже розпочали продаж квитків.
Як повідомляється на сервісі webook.com, найдорожчий квиток на гучний бій коштуватиме 1500 саудівських ріалів (15291 гривня). Натомість найдешевший квиток продають за 70 саудівських ріалів (713 гривень).
Цікаво, що на цьому етапі організатори виставили на продаж лише частину квитків.
Вартість квитків на бій Вусік — Фьюрі:
Diamond – 1500 SAR/15 291 гривня
Platinum — 1000 SAR/10 194 гривні
Gold — 500 SAR/5097 гривень
G1 — 200 SAR/2038 гривень
G2 — 175 SAR/1784 гривень
G4 — 100 SAR/1019 гривень
G5 — 70 SAR/713 гривень
Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 17 лютого. Його прийме арена в Ер-Ріяді. На кону протистояння українця з британцем стоятимуть 4 основні чемпіонські пояси: WBC, WBA, WBO та IBF.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 2023 року Олександр Усик зі скандалом переміг британця Даніеля Дюбуа.