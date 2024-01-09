Началась продажа билетов на бой Усик - Фьюри: цены порадовали болельщиков

На кону противостояния украинца с британцем будут стоять 4 основные чемпионские пояса

Уже в феврале 2024 года состоится главное событие в мире бокса последних десятилетий — бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии и организаторы уже начали продажу билетов.

Как сообщается на сервисе webook.com, самый дорогой билет на громкий бой будет стоить 1500 саудовских риалов (15 291 гривна). В то же время самый дешевый билет продают за 70 саудовских риалов (713 гривен).

Интересно, что на данном этапе организаторы выставили на продажу лишь часть билетов.

Стоимость билетов на бой Усик — Фьюри:

Diamond – 1500 SAR / 15 291 гривна

Platinum – 1000 SAR / 10194 гривны

Gold – 500 SAR / 5097 гривен

G1 – 200 SAR / 2038 гривен

G2 – 175 SAR / 1784 гривен

G4 – 100 SAR / 1019 гривен

G5 – 70 SAR / 713 гривен

Напомним, что поединок пройдет 17 февраля. Его примет арена в Эр-Рияде. На кону противостояния украинца с британцем будут стоять 4 основные чемпионские пояса: WBC, WBA, WBO, и IBF.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2023 года Александр Усик со скандалом победил британца Даниеля Дюбуа.