"Кролик проти жирафа": Леннокс Льюїс дав прогноз на бій Усик — Ф’юрі

Знаменитий боксер порівняв бій Усик — Ф’юрі з поєдинком звірів

Легенда боксу, колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Леннокс Льюїс висловився про бій за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Відповідний коментар Льюїса наводить Fight Hub TV. Леннокс відзначив чемпіонський характер українця.

"Це не неповага, але у всіх є всередині звір, і Усик нагадує мені маленького кролика, тому що він дуже добре рухається, і ніхто не може його піймати.

Потім я дивлюся на Тайсона Ф’юрі, і він схожий на жирафа. Я бачу їх як двох звірів, що б’ються між собою, але хто переможе? Це буде кролик чи жираф?

Я не думаю, що Тайсону потрібно багато рухатися. Багато рухатися треба Усику. Він має намір використовувати ринг.

Усик не буде легким суперником для Тайсона Ф’юрі. Ви маєте це пам’ятати. Усик – колишній абсолютний чемпіон (у важкій вазі – прим.), і він не програвав. Ця людина – переможець, він ненавидить програвати", — заявив Льюїс.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі проведуть об’єднавчий супербій 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні боксери провели першу пресконференцію, де "Циганський король" ображав українця, називаючи того "маленьким кроликом". До речі, тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей вважає, що Олександр переможе Тайсона.