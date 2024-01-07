"Усик переможе Ф’юрі": китайський гігант дав прогноз на головний бій року

"Великий вибух" віддає перевагу українцеві

Тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) прокоментував майбутнє протистояння на рингу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Фьюрі (34- 0-1, 24 КО), який ледве не зганьбив бокс у поєдинку з бійцем-новачком.

Відповідний коментар Чжилея наводить boxingscene. Китаєць зазначив, що на цей час Усик є фаворитом у бою за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

"Потрібно старанно тренуватися і зосереджуватися на роботі в тренажерному залі, але ніколи не знаєш точно, всі бійці різні. Можу вам сказати, якщо Ф'юрі буде готуватися так само, як і до бою проти Нганну, Тоді на нього чекають великі проблеми й велика небезпека.

Зараз я схиляюся до того, що Усик виграє цей бій, оскільки вважаю, що у нього є необхідні навички, а самовідданість є ключем до успіху у боксі”, — сказав Чжилей.

Нагадаємо, нещодавно Чжилей вдруге зробив відбивну із британця Джо Джойса. У першому поєдинку китаєць на прізвисько "Великий вибух" здобув перемогу технічним нокаутом.

Додамо, що в лютому 2024 року в Ер-Ріяді відбудеться масштабне шоу боксу Усик — Ф'юрі, в рамках якого визначиться перший в історії абсолютний чемпіон світу з боксу за чотирма основними версіями. Напередодні непереможні боксери провели першу пресконференцію.