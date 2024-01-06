Джошуа проміняв Вайлдера на "Хижака": у вазі Усика відбудеться грандіозний бій

У королівській вазі відбудеться чергове грандіозне боксерське шоу

Колишній чемпіон у суперважкій вазі за кількома версіями британець Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) та колишній чемпіон UFC Франсіс Нганну домовилися про бій за правилами боксу. Напередодні AJ побив Отто Валліна.

Про це у суботу, 6 січня, повідомила пресслужба промоутерської компанії Matchroom Boxing. Деталі поєдинку поки не відомі, проте, за інформацією інсайдера Кріса Меннікса, супербій Джошуа — Нганну відбудеться у п’ятницю, 8 березня.

Очікується, що боксери проведуть 10-раундовий рейтинговий поєдинок в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Крім того, за даними Меннікса, в андеркарді шоу пройде ще один супербій – Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) – Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

Зазначимо, Нганну у своєму першому боксерському поєдинку ледь не побив чинного чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі.

Найкращі моменти бою Фьюрі — Нганну

Найкращі моменти бою Джошуа — Валлін

Нагадаємо, очікувалося, що Джошуа битиметься з Вайлдером, проте американець зазнав сенсаційної поразки від Джозефа Паркера в андекарді шоу Джошуа — Валлін. Через це промоутери знайшли британцю нового суперника.

Додамо, що у лютому в Ер-Ріяді відбудеться масштабне шоу боксу Усик — Ф’юрі, в рамках якого визначиться перший в історії абсолютний чемпіон світу з боксу за чотирма основними версіями. Напередодні чемпіони провели першу пресконференцію.