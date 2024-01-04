"Дуді варто дудіти": Валуєв зробив випад у бік "русофобської" Польщі

Колишній боксер назвав Польщу русофобською через інцидент на чемпіонаті світу з шахів

Депутат Держдуми та колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв прокоментував скандал на чемпіонаті світу зі швидких шахів у Самарканді (Узбекистан), де польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку росіянину Денису Хісматулліну, який підтримує війну в Україні.

Відповідну заяву колишнього боксера наводить sport24.ru. При цьому Валуєв назвав Польщу русофобською країною.

"Кому цей поляк зробив у результаті дулю? Собі коханому та русофобській Польщі. Дуді варто дудіти, а не в шахи грати", — заявив Валуєв.

Нагадаємо, з 26 по 30 грудня в Самарканді (Узбекистан) проходив чемпіонат світу зі швидких шахів. Турнір запам’ятався серією скандалів, пов’язаних із РФ, шахісти з якої були допущені до змагань у нейтральному статусі.

Раніше повідомлялося, що російський гросмейстер Ян Непомнящий звинуватив організаторів у допомозі норвежцю Магнусу Карлсену, який у підсумку виграв обидва турніри. Потім росіянин разом зі своїм співвітчизником влаштували договірну партію, завершивши її у початковому положенні.