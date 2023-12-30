Росіяни влаштували "договірняк" на чемпіонаті світу з шахів, завершивши партію у початковій позиції (відео)

Російські гросмейстери навіть не створили видимість боротьби

Гра між російськими шахістами Данилом Дубовим і Яном Неплмнящим у перший день чемпіонату світу з бліцу в Самарканді (Узбекистан) завершилася нічиєю після 12-го ходу, однак обом росіянам присудили поразки. Напередодні Непомнящий звинуватив організаторів ЧС з рапіду у допомозі норвежцю Магнусу Карлсену, який виграв турнір.

Головний арбітр турніру Іван Сировий вважає, що результат матчу Дубов — Непомнящий був заздалегідь спланований. Про це повідомляє пресслужба FIDE (Міжнародна шахова федерація) у Twitter.

"На мій погляд, обидва спортсмени несуть за це відповідальність. Вважаю, що результат був заздалегідь спланований. Моя думка заснована на ходах, які вони зробили", — наводить пресслужба FIDE заяву арбітра.

Зазначимо, росіяни зробили по 12 ходів конем, повернувши фігури у початкове положення. Росіянам присудили 0 балів за проведений матч замість 0,5. Наразі Дубов та Непомнящий йдуть серед лідерів на турнірі.

Нагадаємо, Непомнящий відмовився виступати за збірну Росії. Раніше Ян прийшов на гру чемпіонату світу з бліцу в Казахстані у футболці з резонансною цитатою Ліонеля Мессі.