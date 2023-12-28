Карслен виграв чемпіонат світу з шахів: у РФ звинуватили організаторів у допомозі норвежцю

Норвежець завоював чергове чемпіонство у рапіді

У четвер, 28 жовтня, у Самарканді (Узбекистан) норвезький шахіст Магнус Карлсен став 5-кратним чемпіоном світу у рапіді (швидкі шахи). Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну норвежець закликав усунути росіян від змагань. Наразі представники країни-агресора виступають на міжнародних турнірах під нейтральним прапором.

Магнус після нічиєї з представником Індії Рамешбабою Прагнанандхою в останній партії з 10 очками став недосяжним для суперників та виграв черговий титул. Про це повідомляє пресслужба FIDE (Міжнародна шахова федерація) у Twitter.

Для Магнуса ця перемога стала п’ятою у швидких шахах. Раніше він ставав переможцем світової першості у 2014, 2015, 2019 та 2022 роках.

Напередодні на турнірі пролунав скандал. Відомий російський шахіст Ян Непомнящий звинуватив організаторів у поступках Карлсену. Нібито тому надавалися "особливі умови" у вигляді персональної кімнати та ноутбука у перерві між іграми, що заборонено правилами.

"Шановна ФІДЕ та організатори чемпіонату, як відомо, всі тварини рівні, але деякі з них рівніші.

Чи справедливо надавати Карлсену персональну кімнату, де він може відпочити та підготуватися до гри за допомогою ноутбука, тоді як ніхто інший не має такої можливості? — написав Непомнящий.

Президент FIDE росіянин Аркадій Дворкович у коментарі ТАСС спростував звинувачення Яна, зазначивши, що за чемпіоном уважно стежили, і він не порушував правила.

"Ніяких переваг з погляду використання комп’ютерних баз, комп’ютера в цілому ні в кого не було, включаючи Магнуса. Теоретично будь-який шахіст може вийти із зали на вулицю, взяти комп’ютер, але ніхто цього не робить. Телефони використовуються багатьма, але комп’ютери – ні.

Магнус заходить до окремого приміщення, але й інші заходять у різні приміщення. До Магнуса просто максимально пильна увага публіки, і коли він опиняється у відкритому просторі, серед глядачів, він навіть не може налаштуватися перед туром.

Усі підходять саме до нього, а не до інших шахістів. Тому його бажання усамітнитися зрозуміло", — заявив Дворкович.

Нагадаємо, Непомнящий відмовився виступати за збірну Росії. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ян прийшов на гру ЧС по бліцу в Казахстані у футболці з резонансною цитатою Ліонеля Мессі. Тоді йому винесли попередження.