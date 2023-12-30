Россияне устроили "договорняк" на чемпионате мира по шахматам, завершив партию в начальной позиции (видео)

Российские гроссмейстеры даже не создали видимость борьбы

Игра между российскими шахматистами Даниилом Дубовым и Яном Непомнящим в первый день чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) завершилась ничьей после 12-го хода, однако обоим россиянам присудили поражения. Накануне Непомнящий обвинил организаторов ЧМ по рапиду в помощи норвежцу Магнусу Карлсену, который выиграл турнир.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый считает, что результат матча Дубов — Непомнящий был заранее спланирован. Об этом сообщает пресс-служба FIDE (Международная шахматная федерация) в Twitter.

"На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали", – приводит пресс-служба FIDE заявление арбитра.

Отметим, россияне сделали по 12 ходов конем, вернув фигуры в первоначальное положение. Россиянам присудили по 0 баллов за проведенный матч вместо 0,5. На данный момент Дубов и Непомнящий идут среди лидеров на турнире.

Напомним, Непомнящий отказался выступать за сборную России. Ранее Ян пришел на игру чемпионата мира по блицу в Казахстане в футболке с резонансной цитатой Лионеля Месси.