"Тварина!" Шахіст принизив РФ на чемпіонаті світу (відео)

Поляк показав своє ставлення до шахіста, чия країна розв’язала війну в Європі

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку супернику з РФ Денису Хісматулліну на чемпіонаті світу у Самарканді (Узбекистан). До речі, на турнірі російський гросмейстер влаштував скандал.

Інцидент стався на турнірі, який відбувався наприкінці грудня 2023 року. Проте відео з вчинком поляка завірусилося в мережі трохи згодом, передає "Телеграф".

На кадрах видно, що Хісматуллін намагається потиснути руку суперникові, а Дуда жестом відмовляється від цього. Опоненти звели гру до нічиєї.

Додамо, росіяни в мережі почали істерити через те, що сталося, а також ображати поляка.

Хісматуллін публічно підтримав війну в Україні. На ЧС у Самарканді Дуда з цієї причини не потис руку тільки Денису.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з шахів з рапіду та бліцу в Самарканді (Узбекистані) стався скандал за участю представників РФ. Спочатку російський гросмейстер Ян Непомнящий звинуватив організаторів у допомозі норвежцю Магнусу Карлсену, який у підсумку виграв обидва турніри. Потім росіянин разом зі своїм співвітчизником влаштували договірну партію, завершивши її у початковому положенні.

Раніше повідомлялося, що шахіста-зрадника України наздогнала карма.