"Тварь!" Шахматист унизил РФ на чемпионате мира (видео)

Поляк показал свое отношение к шахматисту, чья страна развязала войну в Европе

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку сопернику из РФ Денису Хисматуллину на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан). К слову, на турнире российский гроссмейстер устроил скандал.

Инцидент произошел на турнире, который проходил в конце декабря 2023 года. Однако видео с поступком поляка завирусилось в сети немного позднее, передает "Телеграф".

На кадрах видно, что Хисматуллин пытается пожать руку сопернику, а Дуда жестом отказывается от этого. Оппоненты свели игру к ничьей.

Добавим, россияне в сети начали истерить из-за случившегося, а также оскорблять поляка.

Хисматуллин публично поддержал войну в Украине. На ЧМ в Самарканде Дуда по этой причине не пожал руку только Денису.

Напомним, на чемпионате мира по шахматам по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистане) произошел скандал с участием представителей РФ. Сначала российский гроссмейстер Ян Непомнящий обвинил организаторов в помощи норвежцу Магнусу Карлсену, который в итоге выиграл оба турнира. Затем россиянин вместе со своим соотечественником устроили договорную партию, завершив ее в первоначальном положении.

Ранее сообщалось, что шахматиста-предателя Украины настигла карма.