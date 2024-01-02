Два украинских шахматиста получили гражданство РФ, из России сбежали сотни

РФ лишилась нескольких высокорейтинговых гроссмейстеров

Побег российских шахматистов из страны достиг небывалых высот в 2023 году.

104 российских шахматиста сменили гражданство в прошлом году. Об этом сообщает статистика трансферов на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Из спортсменов топ-уровня сборную России покинули Санан Сюгиров (40-й в мировом рейтинге), Алексей Сарана (41-й), Владимир Федосеев (45-й), Никита Витюгов (50-й), Александр Предке (64-й), Кирилл Алексеенко (89-й), а также Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

При этом шахматное гражданство РФ получили 5 спортсменов, два из которых бывшие украинцы — Юрий Айрапетян и Виктор Филонов. К слову, Айрапетян — самый высокорейтинговый шахматист из данной пятерки — 862 место.

Добавим, в 2022 году российское гражданство сменили 88 шахматистов, а в 2021-м – 10.

Напомним, на чемпионате мира по шахматам по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистане) произошел скандал с участием представителей РФ. Сначала российский гроссмейстер Ян Непомнящий обвинил организаторов в помощи норвежцу Магнусу Карлсену, который в итоге выиграл оба турнира. Затем россиянин вместе со своим соотечественником устроили договорную партию, завершив ее в первоначальном положении.