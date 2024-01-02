Два українські шахісти отримали громадянство РФ, з Росії втекли сотні

РФ втратила кілька високорейтингових гросмейстерів

Втеча російських шахістів із країни досягла небувалих висот у 2023 році.

104 російські шахісти змінили громадянство минулого року. Про це повідомляє статистика трансферів на сайті Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Зі спортсменів топрівня збірну Росії залишили Санан Сюгіров (40-й у світовому рейтингу), Олексій Сарана (41-й), Володимир Федосєєв (45-й), Микита Вітюгов (50-й), Олександр Предке (64-й), Кирило Алексєєнко (89-й), а також Олександра Костенюк (11-й номер жіночого рейтингу).

При цьому шахове громадянство РФ отримали 5 спортсменів, два з яких колишні українці — Юрій Айрапетян та Віктор Філонов. До речі, Айрапетян — найвисокорейтинговий шахіст з цієї п’ятірки — 862 місце.

Додамо, 2022 року російське громадянство змінили 88 шахістів, а 2021-го – 10.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з шахів з рапіду та бліцу в Самарканді (Узбекистані) стався скандал за участю представників РФ. Спочатку російський гросмейстер Ян Непомнящий звинуватив організаторів у допомозі норвежцю Магнусу Карлсену, який у підсумку виграв обидва турніри. Потім росіянин разом зі своїм співвітчизником влаштували договірну партію, завершивши її у початковому положенні.