Предателя Украины настигла карма за поездку к оккупантам

Гроссмейстер лично ездит на оккупированную территорию Украины, доставляя "гуманитарку" оккупантам

Российский шахматист Сергей Карякин, который первым забил тревогу из-за побега коллег из РФ, попал в ДТП в оккупированной части Херсонской области.

Об этом Карякин рассказал сам, передает Р-Спорт. По словам шахматиста, он сломал пару ребер.

"Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы.

Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. У двух ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Это произошло в Херсонской области", – сказал Карякин.

Отметим, Карякин является уроженцем Симферополя, до 2009 года шахматист представлял Украину.

Напомним, Карякина отстранили от международных соревнований из-за поддержки войны в Украине, хотя россияне и дальше продолжают играть на международной арене, а Международную федерацию шахмат возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. К слову, даже россияне недолюбливают Карякина из-за которого в РФ заблокировали сайт сhess.com.