Зрадника України наздогнала карма за поїздку до окупантів
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Гросмейстер особисто їздить на окуповану територію України, доставляючи "гуманітарку" окупантам
Російський шахіст Сергій Карякін, який першим забив на сполох через втечу колег із РФ, потрапив у ДТП в окупованій частині Херсонської області.
Про це Карякін розповів сам, передає Р-Спорт. За словами шахіста, він зламав пару ребер.
"Я буваю в зоні СВО приблизно раз на місяць, а одна поїздка нещодавно склалася дуже невдало. Ми в листопаді везли гуманітарну допомогу нашим бійцям і потрапили в дуже сильну ДТП. Я був зі своїми друзями, машина кілька разів перекинулася, але слава богу, всі залишилися живими.
Я, щоправда, зламав пару ребер, вони досі трохи болять, але загалом нічого страшного. У двох хлопців все обійшлося зовсім без подряпин, а один пошкодив спину. Це сталося на Херсонщині”, – сказав Карякін.
Зазначимо, що Карякін є уродженцем Сімферополя, до 2009 року шахіст представляв Україну.
Нагадаємо, Карякіна усунули від міжнародних змагань через підтримку війни в Україні, хоча росіяни й надалі продовжують грати на міжнародній арені, а Міжнародну федерацію шахів очолює росіянин Аркадій Дворкович. До речі, навіть росіяни недолюблюють Карякіна, через якого у РФ заблокували сайт сhess.com.