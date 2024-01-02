Зрадника України наздогнала карма за поїздку до окупантів

Гросмейстер особисто їздить на окуповану територію України, доставляючи "гуманітарку" окупантам

Російський шахіст Сергій Карякін, який першим забив на сполох через втечу колег із РФ, потрапив у ДТП в окупованій частині Херсонської області.

Про це Карякін розповів сам, передає Р-Спорт. За словами шахіста, він зламав пару ребер.

"Я буваю в зоні СВО приблизно раз на місяць, а одна поїздка нещодавно склалася дуже невдало. Ми в листопаді везли гуманітарну допомогу нашим бійцям і потрапили в дуже сильну ДТП. Я був зі своїми друзями, машина кілька разів перекинулася, але слава богу, всі залишилися живими.

Я, щоправда, зламав пару ребер, вони досі трохи болять, але загалом нічого страшного. У двох хлопців все обійшлося зовсім без подряпин, а один пошкодив спину. Це сталося на Херсонщині”, – сказав Карякін.

Зазначимо, що Карякін є уродженцем Сімферополя, до 2009 року шахіст представляв Україну.

Нагадаємо, Карякіна усунули від міжнародних змагань через підтримку війни в Україні, хоча росіяни й надалі продовжують грати на міжнародній арені, а Міжнародну федерацію шахів очолює росіянин Аркадій Дворкович. До речі, навіть росіяни недолюблюють Карякіна, через якого у РФ заблокували сайт сhess.com.