РФ використовує спорт як майданчик для пропаганди

Відразу два відомі спортсмени отримали російське громадянство. "Щасливчиками" стали канадський хокеїст СКА Брендан Лайпсік та американський боксер Кевін Джонсон, який взяв по-батькові "Володимирович" на честь глави Кремля Володимира Путіна.

Відповідний указ підписав президент РФ Путін. Про це повідомляє Р-Спорт.

Лайпсік у 2012 році у віці 18 років був обраний "Нешвіллом" на драфті НХЛ під 89-м номером. Загалом у найкращій хокейній лізі світу він провів 187 матчів за "Торонто", "Вегас", "Ванкувер", "Лос-Анджелес" та "Вашингтон", набравши 59 (16+43) очок.

Лайпсіка фактично вигнали з НХЛ після сексистського скандалу. Він із 2020 року грає в Росії. Його натуралізація, можливо, пов’язана з посиленням ліміту на легіонерів у КХЛ.

Водночас 44-річний Джонсон, який на піку своєї кар’єри бився з Віталієм Кличком, зараз заробляє у РФ, виступаючи у ролі боксерської груші.

У серпні 2023 року Кевіна побили на вечорі боксу в Москві.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти використали Лайпсіка. Наприклад, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і депутат Держдуми Росії В’ячеслав Фетісов заявляв, що зміна громадянства західного спортсмена нібито доводить, що Росія – не зло.