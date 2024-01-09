Рус

Американський боксер, який проміняв батька на Путіна, отримав громадянство РФ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кевін Володимирович Джонсон Новина оновлена 09 січня 2024, 13:46
Кевін Володимирович Джонсон. Фото Screenshot

РФ використовує спорт як майданчик для пропаганди

Відразу два відомі спортсмени отримали російське громадянство. "Щасливчиками" стали канадський хокеїст СКА Брендан Лайпсік та американський боксер Кевін Джонсон, який взяв по-батькові "Володимирович" на честь глави Кремля Володимира Путіна.

Відповідний указ підписав президент РФ Путін. Про це повідомляє Р-Спорт.

Лайпсік у 2012 році у віці 18 років був обраний "Нешвіллом" на драфті НХЛ під 89-м номером. Загалом у найкращій хокейній лізі світу він провів 187 матчів за "Торонто", "Вегас", "Ванкувер", "Лос-Анджелес" та "Вашингтон", набравши 59 (16+43) очок.

Лайпсіка фактично вигнали з НХЛ після сексистського скандалу. Він із 2020 року грає в Росії. Його натуралізація, можливо, пов’язана з посиленням ліміту на легіонерів у КХЛ.

Водночас 44-річний Джонсон, який на піку своєї кар’єри бився з Віталієм Кличком, зараз заробляє у РФ, виступаючи у ролі боксерської груші.

У серпні 2023 року Кевіна побили на вечорі боксу в Москві.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти використали Лайпсіка. Наприклад, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і депутат Держдуми Росії В’ячеслав Фетісов заявляв, що зміна громадянства західного спортсмена нібито доводить, що Росія – не зло.

Теги:
#Бокс #Росія #Хокей #Володимир Путін #Кевін Джонсон