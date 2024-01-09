Американский боксер, променявший отца на Путина, получил гражданство РФ

РФ использует спорт как площадку для пропаганды

Сразу два известных спортсмена получили российское гражданство. "Счастливчиками" стали канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик и американский боксер Кевин Джонсон, который взял отчество "Владимирович" в честь главы Кремля Владимира Путина.

Соответствующий указ подписал президент РФ Путин. Об этом сообщает Р-Спорт.

Лайпсик в 2012 году в возрасте 18 лет был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ под 89-м номером. Всего в лучшей хоккейной лиге мира он провел 187 матчей за "Торонто", "Вегас", "Ванкувер", "Лос-Анджелес" и "Вашингтон", набрав 59 (16+43) очков.

Лайпсик фактически был изгнан из НХЛ после сексистского скандала. Он с 2020 года играет в России. Его натурализация, возможно, связана с ужесточением лимита на легионеров в КХЛ.

В то же время 44-летний Джонсон, который на пике своей карьеры дрался с Виталием Кличко, сейчас зарабатывает в РФ, выступая в роли боксерской груши.

В августе 2023 года Кевин был избит на вечере бокса в Москве.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты использовали Лайпсика. К примеру, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы рф Вячеслав Фетисов заявлял, что единичная смена гражданства западного спортсмена якобы доказывает, что Россия — не зло.