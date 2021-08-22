ЕС готов выделить Украине 600 миллионов евро, но есть нюансы
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Вице-президент Еврокомиссии обсудит этот вопрос с премьером и министром финансов Украины.
Украина выполнила условия ЕС для получения очередного транша макрофинансовой помощи.
Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Украина 24".
По его словам, сейчас все зависит от того, как у Украины обстоят дела с программой МВФ. Если там есть позитивное развитие, говорит Домбровскис, то следующий транш может быть предоставлен в течение ближайших недель.
По его словам, речь идет о выделении Украине суммы в размере около 600 миллионов евро (почти 18,7 млрд гривен).
Домбровскис отметил, что это будет предметом обсуждения во время его встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.
Как сообщалось ранее, МВФ ко Дню Независимости Украины выделит нашей стране 2,7 миллиарда долларов. Эти деньги должны пойти на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.
Изначально сообщалось, что транш будет выделен "бесплатно и без дополнительных условий", однако позже выяснилось, что заплатить за него все же придется.
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