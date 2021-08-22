ЕС готов выделить Украине 600 миллионов евро, но есть нюансы

Вице-президент Еврокомиссии обсудит этот вопрос с премьером и министром финансов Украины.

Украина выполнила условия ЕС для получения очередного транша макрофинансовой помощи.

Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Украина 24".

По его словам, сейчас все зависит от того, как у Украины обстоят дела с программой МВФ. Если там есть позитивное развитие, говорит Домбровскис, то следующий транш может быть предоставлен в течение ближайших недель.

По его словам, речь идет о выделении Украине суммы в размере около 600 миллионов евро (почти 18,7 млрд гривен).

Домбровскис отметил, что это будет предметом обсуждения во время его встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

Как сообщалось ранее, МВФ ко Дню Независимости Украины выделит нашей стране 2,7 миллиарда долларов. Эти деньги должны пойти на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

Изначально сообщалось, что транш будет выделен "бесплатно и без дополнительных условий", однако позже выяснилось, что заплатить за него все же придется.