Укр

ЕС готов выделить Украине 600 миллионов евро, но есть нюансы

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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ЕС готов выделить Украине 600 миллионов евро, но есть нюансы Новость обновлена 22 августа 2021, 19:58
Деньги

Вице-президент Еврокомиссии обсудит этот вопрос с премьером и министром финансов Украины.

Украина выполнила условия ЕС для получения очередного транша макрофинансовой помощи.

Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Украина 24".

По его словам, сейчас все зависит от того, как у Украины обстоят дела с программой МВФ. Если там есть позитивное развитие, говорит Домбровскис, то следующий транш может быть предоставлен в течение ближайших недель.

По его словам, речь идет о выделении Украине суммы в размере около 600 миллионов евро (почти 18,7 млрд гривен).

Домбровскис отметил, что это будет предметом обсуждения во время его встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

Как сообщалось ранее, МВФ ко Дню Независимости Украины выделит нашей стране 2,7 миллиарда долларов. Эти деньги должны пойти на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

Изначально сообщалось, что транш будет выделен "бесплатно и без дополнительных условий", однако позже выяснилось, что заплатить за него все же придется.

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