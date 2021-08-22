ЄС готовий виділити Україні 600 мільйонів євро, але є нюанси
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Віце-президент Єврокомісії обговорить це питання з прем’єром і міністром фінансів України.
Україна виконала умови ЄС для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги.
Про це розповів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Україна 24".
За його словами, зараз все залежить від того, як в України йдуть справи з програмою МВФ. Якщо там є позитивний розвиток, каже Домбровскіс, то наступний транш може бути наданий протягом найближчих тижнів.
За його словами, мова йде про виділення Україні суми в розмірі близько 600 мільйонів євро (майже 18,7 млрд гривень).
Домбровскіс зазначив, що це буде предметом обговорення під час його зустрічі з прем’єром України Денисом Шмигаль і міністром фінансів Сергієм Марченко.
Як повідомлялося раніше, МВФ до Дня Незалежності України виділить нашій країні 2,7 мільярда доларів. Ці гроші повинні піти на боротьбу з наслідками епідемії коронавируса.
Спочатку повідомлялося, що транш буде виділений "безкоштовно і без додаткових умов", проте пізніше з’ясувалося, що заплатити за нього все ж доведеться.
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