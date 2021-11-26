"Налог на огород" смягчили, но не отменили – кому и за что придется платить

Украинцы, владеющие более чем 0,5 га земли, будут платить налоги, но есть одно условие

Власть по-прежнему старается заставить всех украинцев платить налоги, разрабатывая для этого схемы контроля за доходами граждан. Одним из механизмов роста налогов для населения должен стать законопроект №5600, который изначально рассматривался как «антиолигархический».

Закон против олигархов, а бьет по украинцам

На деле же документ, принятый в первом чтении еще летом, затронул интересы многих рядовых украинцев, что побудило его авторов несколько переработать текст ко второму чтению. Однако на деле некоторые спорные моменты в нем остались.

Одним из таковых стал так называемый «налог на огород» — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 18% и военный сбор в 1,5% доходов украинцев, имеющих земельный участок площадью более 0,5 га. Таковых в Украине насчитывается свыше 2 миллионов человек — в основном это те, кто обрабатывает выделенный ему при ликвидации земельный пай самостоятельно.

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До появления данной нормы в законопроекте №5600, платить налоги владельцы земли должны были с участка, который превышал 2 гектара.

Больше 72 тысяч на огороде лучше не зарабатывать

Ко второму чтению авторы законопроекта несколько смягчили нормы документа и теперь налог в 19,5% должны будут платить не все владельцы более 0,5 га, а лишь те, кто заработал на продукции с нее более 12 минимальных зарплат. Проще говоря, если с продажи продукции со своей земли в 2020 году вы заработали не более 72 тысяч гривен (12 минимальных заработных плат в 2020-м году), платить «налог на огород» вы не обязаны.

Каким образом планируется осуществлять контроль за доходами владельцев земли, авторы законопроекта №5600 в тексте документа не уточняют.

«Антиолигархический» закон хотели рассмотреть еще 18 ноября, однако рассмотрение было перенесено. Вероятнее всего из-за «токсичности» законопроекта для его принятия во втором чтении попросту не хватает голосов.