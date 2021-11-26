"Податок на город" пом’якшили, але не скасували — кому і за що доведеться платити

Українці, які володіють більш ніж 0,5 га землі, сплачуватимуть податки, але є одна умова

Влада, як і раніше, намагається змусити всіх українців платити податки, розробляючи для цього схеми контролю за доходами громадян. Одним із механізмів зростання податків для населення має стати законопроєкт №5600, який спочатку розглядався як «антіолігархічний».

Закон проти олігархів, а б’є по українцях

Насправді ж документ, ухвалений у першому читанні ще влітку, торкнувся інтересів багатьох пересічних українців, що спонукало його авторів дещо переробити текст до другого читання. Однак насправді деякі спірні моменти в ньому залишилися.

Одним із таких став так званий податок на город — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у 18% та військовий збір у 1,5% доходів українців, які мають земельну ділянку площею понад 0,5 га. Таких в Україні налічується понад 2 мільйони людей — переважно це ті, хто обробляє виділений йому при ліквідації земельний пай самостійно.

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До появи цієї норми у законопроєкті №5600, сплачувати податки власники землі мали з ділянки, яка перевищувала 2 гектари.

Понад 72 тисяч на городі краще не заробляти

До другого читання автори законопроєкту дещо пом’якшили норми документа і тепер податок у 19,5% мають сплачувати не всі власники понад 0,5 га, а лише ті, хто заробив на продукції з неї понад 12 мінімальних зарплат. Простіше кажучи, якщо з продажу продукції зі своєї землі у 2020 році ви заробили не більше 72 тисяч гривень (12 мінімальних заробітних плат у 2020 році), платити податок на город ви не зобов’язані.

Як планується здійснювати контроль за доходами власників землі, автори законопроєкту №5600 у тексті документа не уточнюють.

«Антиолігархічний» закон хотіли розглянути ще 18 листопада, проте розгляд було перенесено. Найімовірніше через «токсичність» законопроєкту для його ухвалення у другому читанні просто не вистачає голосів.