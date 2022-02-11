Гетманцев добрался до газа: как повышение ренты на добычу скажется на цене для потребителей

Будущий законопроект должен поднять доходы бюджета и увеличить цену на природный газ для потребителей

Конец 2021 года запомнился украинцам резким скачком мировых цен на природный газ, доходившем в декабре до 2200 долларов за тысячу кубометров. Все это должно было стать причиной неминуемого роста тарифов на услуги ЖКХ и цен на другие товары в 2022 году.

И вот в Верховной Раде появился законопроект главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, которым предлагается изменить "правила игры" на рынке.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты по-разному оценили эффект от его возможного принятия.

Максимальная рента поднимется на 40%

Поданный в Верховную Раду 9 февраля законопроект №7038 авторства Гетманцева предлагает резко увеличить ренту за добычу природного газа в Украине.

Так, если сейчас с добычи газа государство получает максимум 29% от его товарной стоимости, то в тексте законопроекта предлагается установить его максимум в 69%. При этом сама стоимость топлива будет взиматься по специальной формуле, как большая из 3 вариантов:

средней таможенной стоимости импортного природного газа на границе;

стоимости газа на европейских газовых хабах;

стоимости газа на украинских отечественных биржах.

Так, если цена импортного газа скажем будет составлять 1100 долларов за 1000 кубов, европейском газовом хабе — 1000 долларов, а на украинских товарных биржах 1200 долларов, как база для взимания ренты будет браться более высокая цифра в 1200 долларов.

Сама рентная ставка будет зависеть от цены на природный газ и глубины залегания природного газа, к примеру, если цена газа 200 долларов, то будет действовать ставка в 29%, если от 201 до 400 долларов – 39%. Самая высокая ставка в 69% будет действительна при цене топлива более 800 долларов.

При этом если, скажем, газ был добыт в новых месторождениях, то максимальная ставка рентного платежа ограничивается 52% (при сейчас действующем максимуме в 12%) при той же цене выше 800 долларов, что, по плану автора законопроекта, должно стимулировать рост отечественной газодобычи. Однако главной целью явно станет наполнение бюджета, правда на какую именно сумму прогнозируют рост рентных платежей, неизвестно.

Будем добывать, а не закупать

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, данный законопроект является "техническим", так как позволит уравнять стоимость украинского и импортного газа.

Александр Охрименко

"Хотя законопроект и повышает рентные платежи на газ, но при этом дает возможность новым месторождениям продавать газ в Украине по цене импортного паритета. В теории это должно стимулировать запускать новые скважины и увеличивать добычу газа, который будет стоить так же как закупаемый за границей", — считает эксперт.

По словам собеседника "Телеграфа" идея документа в том, чтобы стимулировать добычу новых месторождения за счет более высоких цен на газ.

Это убьет газодобычу

Полностью противоположная позиция у главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, считающего, что закон попросту убьет собственную газодобычу.

Олег Попенко

"У государства нет денег в бюджете и потому оно ищет новые способы его пополнения. Один из них — это рента на газодобычу. Таким образом за счет роста налогов мы убиваем газодобычу на корню. Вместо того чтобы стимулировать, мы фактически ее уничтожаем", — считает Попенко.

Газ подорожает в любом случае

Но в чем сошлись оба эксперта – украинцев ждет рост цен на природный газ, правда если Александр Охрименко считает, что это случится скорее из-за внешних обстоятельств, Олег Попенко уверен, что на подорожание сильно повлияет изменение рентных ставок.

"Дешевого газа уже никогда не будет, но если цены на газ в мире упадут, то снизятся и цены в Украине. Сейчас это около 40 гривен за куб, а если цены газ в ЕС упадут до 300-400 долларов за тысячу кубометров, то и цена на газ в Украине будет 10-12 гривен за куб. Как решит рынок", — считает Охрименко.

Олег Попенко же убежден, что рост рентной ставки продавцы газа постараются "компенсировать" за счет роста его цены.

"Увеличение ренты на газ напрямую будет повышать его стоимость как на рынке, так и для бытовых потребителей. Насколько именно гривен будет этот рост, сказать тяжело — будет же дополнительная корреляция на рыночные цены на газ. А еще рост стоимости газа будет зависеть от объёмов увеличения его добычи и прочих факторов", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев акцентирует внимание на том, что введение новой методики определения цены станет "уничтожающей для украинской экономики".

Впрочем, обычным потребителям нужно знать, что иногда даже правильное снятие показателей с газового счетчика позволяет "сэкономить".